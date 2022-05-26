26 мая 2022

Пермяк отсудил у предприятия больше одного миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , автобус, уралкалий
Сотрудник предприятия «Уралкалий» получил травму ноги Фото:

В Пермском крае сотрудник предприятия «Уралкалий» отсудил больше одного миллиона рублей из-за полученной на производстве травмы. Сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

«Березниковский городской суд определил компенсацию морального вреда, подлежащую возмещению истцу ответчиком, в размере один миллион рублей. Кроме того, по решению суда ответчик должен компенсировать истцу дополнительные расходы, понесенные на лечение», — указали в сообщении.

В информации уточнили, что в результате травмы ноги на производстве, электрослесарь получил вторую группу инвалидности. Организация выплатила работнику компенсацию — 375 тысяч рублей. Мужчина посчитал сумму недостаточной и обратился в суд. Учитывая степень вины организации, прохождения длительного лечения и невозможность ведения полноценного образа жизни суд определил компенсацию в размере одного миллиона рублей, и дополнительно обязал предприятие оплатить расходы лечения.

Ранее URA.RU сообщало о пермской больнице, которая выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Родственницы погибшего подали исковое заявление семь лет назад.

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В Пермском крае сотрудник предприятия «Уралкалий» отсудил больше одного миллиона рублей из-за полученной на производстве травмы. Сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. «Березниковский городской суд определил компенсацию морального вреда, подлежащую возмещению истцу ответчиком, в размере один миллион рублей. Кроме того, по решению суда ответчик должен компенсировать истцу дополнительные расходы, понесенные на лечение», — указали в сообщении. В информации уточнили, что в результате травмы ноги на производстве, электрослесарь получил вторую группу инвалидности. Организация выплатила работнику компенсацию — 375 тысяч рублей. Мужчина посчитал сумму недостаточной и обратился в суд. Учитывая степень вины организации, прохождения длительного лечения и невозможность ведения полноценного образа жизни суд определил компенсацию в размере одного миллиона рублей, и дополнительно обязал предприятие оплатить расходы лечения. Ранее URA.RU сообщало о пермской больнице, которая выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Родственницы погибшего подали исковое заявление семь лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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