Для губернатора ХМАО устроили дегустацию паштета. Видео

27 мая 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой понравился югорский паштет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова продегустировала паштет югорских фермеров. Она дала такое обещание предпринимателям 21 мая во время онлайн-эфира «Сделано в Югре». Видео с дегустацией опубликовано в telegram-канале главы региона. «Разговаривая с вами я пообещала, что за мной приз за вот такую погруженность в тему [бизнеса в Югре] и заинтересованность в том чтобы все ладилось у нас в регионе. Обещала что паштет попробую, так что вот, пробуем. Посмотрите, как красиво, а не просто вкусно», — сказала губернатор ХМАО при дегустации. 21 мая глава региона в рамках онлайн-эфира «Сделано в Югре» пообщалась с семейной парой из Ханты-Мансийска — Игорем и Викторией Налобиными. Это местные предприниматели занимающиеся производством паштета. Они просили помощи в развитии бизнеса. Глава ХМАО дала задание подчиненным проработать этот вопрос и обещала лично попробовать югорский деликатес. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогли бизнесу почти на миллиард рублей. С начала 2022 года предоставили финансовую поддержку малому и среднему бизнесу на 893 миллиона рублей.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продегустировала паштет югорских фермеров. Она дала такое обещание предпринимателям 21 мая во время онлайн-эфира «Сделано в Югре». Видео с дегустацией опубликовано в telegram-канале главы региона. «Разговаривая с вами я пообещала, что за мной приз за вот такую погруженность в тему [бизнеса в Югре] и заинтересованность в том чтобы все ладилось у нас в регионе. Обещала что паштет попробую, так что вот, пробуем. Посмотрите, как красиво, а не просто вкусно», — сказала губернатор ХМАО при дегустации. 21 мая глава региона в рамках онлайн-эфира «Сделано в Югре» пообщалась с семейной парой из Ханты-Мансийска — Игорем и Викторией Налобиными. Это местные предприниматели занимающиеся производством паштета. Они просили помощи в развитии бизнеса. Глава ХМАО дала задание подчиненным проработать этот вопрос и обещала лично попробовать югорский деликатес. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогли бизнесу почти на миллиард рублей. С начала 2022 года предоставили финансовую поддержку малому и среднему бизнесу на 893 миллиона рублей.