Жители Нижнего Тагила недовольны новой набережной

29 мая 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Тагильчане жалуются на проблемы с асфальтом на новой набережной Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижнем Тагиле Свердловской области жители пожаловались на деформацию грунта отремонтированной к 300-летию города набережной «Тагильская Лагуна-2». Об этом сообщили очевидцы. «Еще даже не все тагильчане успели оценить работу строителей, а оказывается, уже вот грунт пошел в Тагильской Лагуне на площадке с горками», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил». Объект сдали в октябре 2021 года. Общая смета благоустройства тагильской набережной составила 511 миллионов рублей, строители обустроили более 60 тысяч квадратных метров. В «Тагильской Лагуне-2» появились баскетбольные, стритбольные и футбольные площадки, площадки для воркаута, судомоделистов и авиамоделистов, а также скейтпарк. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, уникальность проекта в том, что он строился совместно с теми, кто будет проводить там свободное время. Ранее URA.RU сообщало о строительстве экстремального проекта на набережной, подобного больше не существует в Свердловской области. Также агентство рассказывало о завершении строительства моста через Тагильский пруд. Горожане жалуются, что на набережной начал проваливаться асфальт Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле Свердловской области жители пожаловались на деформацию грунта отремонтированной к 300-летию города набережной «Тагильская Лагуна-2». Об этом сообщили очевидцы. «Еще даже не все тагильчане успели оценить работу строителей, а оказывается, уже вот грунт пошел в Тагильской Лагуне на площадке с горками», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил». Объект сдали в октябре 2021 года. Общая смета благоустройства тагильской набережной составила 511 миллионов рублей, строители обустроили более 60 тысяч квадратных метров. В «Тагильской Лагуне-2» появились баскетбольные, стритбольные и футбольные площадки, площадки для воркаута, судомоделистов и авиамоделистов, а также скейтпарк. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, уникальность проекта в том, что он строился совместно с теми, кто будет проводить там свободное время. Ранее URA.RU сообщало о строительстве экстремального проекта на набережной, подобного больше не существует в Свердловской области. Также агентство рассказывало о завершении строительства моста через Тагильский пруд.