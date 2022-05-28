В Пермском крае похоронили контрактника, погибшего на Украине

В Перми простились с 38-летним Виктором Сунцовым, служившем по контракту и погибшем на Украине. Об этом сообщила в соцсетях супруга погибшего солдата.
«Старший сержант Сунцов Виктор Владимирович 15 мая погиб на специальной военной операции, любимый муж, отец, сын, брат <…> Всегда будет в наших сердцах», — написала супруга погибшего контрактника Екатерина. Прощание с Сунцовым прошло 24 мая в пермском Доме офицеров.
По словам родных, военный служил по контракту с 2003 года, побывал в Сирии. На Украину Сунцов попал с самого начала действий, 24 февраля. Похороны пермяка, у которого остались трое детей, прошли в деревне Катаевка.
Ранее URA.RU сообщало, что у семьи погибшего на Украине солдата украли деньги, в том числе и выплаты от государства. Около 12,5 млн рублей мошенники выманили у матери погибшего пермяка Артема Нечаева.
Россия ведет спецоперацию на Донбассе с 24 февраля. Главным приоритетом является сохранение личного состава, мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявляют в Минобороны страны.
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В Перми простились с 38-летним Виктором Сунцовым, служившем по контракту и погибшем на Украине. Об этом сообщила в соцсетях супруга погибшего солдата. «Старший сержант Сунцов Виктор Владимирович 15 мая погиб на специальной военной операции, любимый муж, отец, сын, брат <…> Всегда будет в наших сердцах», — написала супруга погибшего контрактника Екатерина. Прощание с Сунцовым прошло 24 мая в пермском Доме офицеров. По словам родных, военный служил по контракту с 2003 года, побывал в Сирии. На Украину Сунцов попал с самого начала действий, 24 февраля. Похороны пермяка, у которого остались трое детей, прошли в деревне Катаевка. Ранее URA.RU сообщало, что у семьи погибшего на Украине солдата украли деньги, в том числе и выплаты от государства. Около 12,5 млн рублей мошенники выманили у матери погибшего пермяка Артема Нечаева. Россия ведет спецоперацию на Донбассе с 24 февраля. Главным приоритетом является сохранение личного состава, мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявляют в Минобороны страны.