В Пермском крае похоронили контрактника, погибшего на Украине

В Перми простились с погибшим на Украине контрактником Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми простились с 38-летним Виктором Сунцовым, служившем по контракту и погибшем на Украине. Об этом сообщила в соцсетях супруга погибшего солдата.

«Старший сержант Сунцов Виктор Владимирович 15 мая погиб на специальной военной операции, любимый муж, отец, сын, брат <…> Всегда будет в наших сердцах», — написала супруга погибшего контрактника Екатерина. Прощание с Сунцовым прошло 24 мая в пермском Доме офицеров.

По словам родных, военный служил по контракту с 2003 года, побывал в Сирии. На Украину Сунцов попал с самого начала действий, 24 февраля. Похороны пермяка, у которого остались трое детей, прошли в деревне Катаевка.

Ранее URA.RU сообщало, что у семьи погибшего на Украине солдата украли деньги, в том числе и выплаты от государства. Около 12,5 млн рублей мошенники выманили у матери погибшего пермяка Артема Нечаева.

Россия ведет спецоперацию на Донбассе с 24 февраля. Главным приоритетом является сохранение личного состава, мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявляют в Минобороны страны.