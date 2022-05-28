Полицейские задержали жителя Копейска, который решил покататься на чужой машине, но не справился с управлением Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Копейска перевернулся на машине своего знакомого. Разбитую «Тойоту» обнаружили местные жители и позвонили в полицию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, виновник ДТП взял ключи от авто, чтобы в ней переночевать из-за ссоры с домочадцами.

«В дежурную часть по Копейску поступило сообщение, что около дома 1 по улице Фруктовой находится перевернутый автомобиль. Сотрудники полиции установили владельца автомашины „Тойота“. Он пояснил, что накануне к нему обратился знакомый и попросил ключи от машины, чтобы переночевать, так как он поссорился с домашними», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данным полицейских, владелец иномарки не передавал право на управление транспортным средством, поскольку у его знакомого нет водительского удостоверения. Позднее от него поступило заявление об угоне.

Полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1996 года рождения. Он пояснил, что решил прокатиться на автомобиле, но не справился с управлением и перевернулся, а после аварии скрылся с места ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.