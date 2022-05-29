Захарова дала совет устроившей истерику премьеру Эстонии. Она жаловалась на звонки Путину

29 мая 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предложила Каи Каллас «отчитать» послов ЕС из-за звонков Путину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьер-министру Эстонии Каи Каллас, которая была возмущена звонкам западных лидеров президенту РФ Владимиру Путину, нужно «отчитать» послов Франции, Германии и Италии. Такой совет министру дала представитель МИД России Мария Захарова. В своем telegram-канале Захарова обратила внимание, что западные лидеры продолжают проводить телефонные переговоры с Путиным, несмотря на протесты Каи Каллас. «Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника — не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — предложила Захарова. Эстонский премьер ранее устроила истерику из-за того, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон разговаривают по телефону с Путиным. Однако, как считает Каллас, западным лидерам нужно прекратить это делать, чтобы российский президент понял, «что находится в изоляции от других государств». Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после того, как РФ начала проводить вынужденную спецоперацию на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях.

Премьер-министру Эстонии Каи Каллас, которая была возмущена звонкам западных лидеров президенту РФ Владимиру Путину, нужно «отчитать» послов Франции, Германии и Италии. Такой совет министру дала представитель МИД России Мария Захарова. В своем telegram-канале Захарова обратила внимание, что западные лидеры продолжают проводить телефонные переговоры с Путиным, несмотря на протесты Каи Каллас. «Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника — не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — предложила Захарова. Эстонский премьер ранее устроила истерику из-за того, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон разговаривают по телефону с Путиным. Однако, как считает Каллас, западным лидерам нужно прекратить это делать, чтобы российский президент понял, «что находится в изоляции от других государств». Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после того, как РФ начала проводить вынужденную спецоперацию на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях.