Завод ХМАО заменит импортное оборудование в нефтегазовой отрасли

Завод «ЮМЗ» в Нефтеюганске заключил соглашение с «Ростех» Фото: Илья Московец © URA.RU

Югорский машиностроительный завод («ЮМЗ») в Нефтеюганске организовал производство мобильных заправочных комплексов со сжиженным природным газом и криоемкостей для газомоторного топлива. Для производства оборудования предприятие практически полностью заменило иностранные комплектующие на отечественные.

«Предприятие изготавливает криогенное оборудование для нужд нефтегазовой отрасли. В настоящее время, в условиях санкционного давления, предприятие при производстве заправщиков и цистерн заменило комплектующие иностранного производства на отечественные аналоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЮМЗ».

Производство мобильных заправщиков и цистерн для СПГ выполняется в рамках программы по импортозамещению совместной с «Ростех» АО «Промышленные технологии». В ближайшее время производство заправщиков и цистерн полностью станет отечественным. Завод уже заключил контракт с ООО «Петербургский Автопарк». В этом году планируется поставить в Санкт-Петербург 22 единицы такого оборудования.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.