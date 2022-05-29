Завод ХМАО заменит импортное оборудование в нефтегазовой отрасли

Югорский машиностроительный завод («ЮМЗ») в Нефтеюганске организовал производство мобильных заправочных комплексов со сжиженным природным газом и криоемкостей для газомоторного топлива. Для производства оборудования предприятие практически полностью заменило иностранные комплектующие на отечественные.
«Предприятие изготавливает криогенное оборудование для нужд нефтегазовой отрасли. В настоящее время, в условиях санкционного давления, предприятие при производстве заправщиков и цистерн заменило комплектующие иностранного производства на отечественные аналоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЮМЗ».
Производство мобильных заправщиков и цистерн для СПГ выполняется в рамках программы по импортозамещению совместной с «Ростех» АО «Промышленные технологии». В ближайшее время производство заправщиков и цистерн полностью станет отечественным. Завод уже заключил контракт с ООО «Петербургский Автопарк». В этом году планируется поставить в Санкт-Петербург 22 единицы такого оборудования.
Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.
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Югорский машиностроительный завод («ЮМЗ») в Нефтеюганске организовал производство мобильных заправочных комплексов со сжиженным природным газом и криоемкостей для газомоторного топлива. Для производства оборудования предприятие практически полностью заменило иностранные комплектующие на отечественные. «Предприятие изготавливает криогенное оборудование для нужд нефтегазовой отрасли. В настоящее время, в условиях санкционного давления, предприятие при производстве заправщиков и цистерн заменило комплектующие иностранного производства на отечественные аналоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЮМЗ». Производство мобильных заправщиков и цистерн для СПГ выполняется в рамках программы по импортозамещению совместной с «Ростех» АО «Промышленные технологии». В ближайшее время производство заправщиков и цистерн полностью станет отечественным. Завод уже заключил контракт с ООО «Петербургский Автопарк». В этом году планируется поставить в Санкт-Петербург 22 единицы такого оборудования. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.