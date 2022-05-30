Губерниев отправил отстраненного тренера Воронкова чинить асфальт

Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию тренера Андрея Воронкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова, который назвал кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Сесе Монталво обезьяной. По его словам, Воронкова следовало отправить чинить асфальт в Калининградской области.

«Можно было бы смело его тренерской лицензии лишить на эти два года. Он же особо опасный расист, принципиальный расист, он же не раскаялся, не извинялся. Теперь никто не скажет, что Воронков — тренер чемпионок России. Скажут, что он хам, расист, женоненавистник и набитый дурак. Поскольку он набитый дурак, а в России, как известно, две беды, Воронков может в свободное время может заделывать дырки в асфальте в Калининградской области», — передает РИА «Новости» слова Губерниева.

Экс-тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал спортсменку обезьяной во время чемпионата России. Такое выражение он позволил себе в адрес волейболистки во время общения со спортсменками своей команды. Сама Аилама Сесе Монталво в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. По ее словам, выражение Воронкова ее не задело. Также URA.RU сообщало, что кубинку поддержала Ксения Собчак.