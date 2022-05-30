30 мая 2022

В Магнитогорске появились белые воробьи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицы. Зоопарк. Челябинск, вольер, птицы, зоопарк, воробей
Воробьи-альбиносы редко встречаются в природе Фото:

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, нашли редкую разновидность птиц — воробья-альбиноса. Видео с редкой птицей опубликовала в социальных сетях глава Чесменского района Татьяна Жморщук.

«Бывшая жительница нашего района, которая проживает сегодня в Магнитогорске, поделилась видео. Вот уже на протяжении нескольких дней к их дому прилетает стая воробьев и один среди них белый. Чудо природы, действительно», — написала Жморщук на своей странице в «ВКонтакте».

Автор видео также назвала птицу чудом природы. Женщина отметила, что впервые видит такого воробья.

Белые воробьи действительно являются редкими. В мировой литературе описаны всего восемь случаев их наблюдения. Специалисты связывают появление альбиносов либо с загрязнением окружающей среды, либо с мутациями внутри популяции.

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, нашли редкую разновидность птиц — воробья-альбиноса. Видео с редкой птицей опубликовала в социальных сетях глава Чесменского района Татьяна Жморщук. «Бывшая жительница нашего района, которая проживает сегодня в Магнитогорске, поделилась видео. Вот уже на протяжении нескольких дней к их дому прилетает стая воробьев и один среди них белый. Чудо природы, действительно», — написала Жморщук на своей странице в «ВКонтакте». Автор видео также назвала птицу чудом природы. Женщина отметила, что впервые видит такого воробья. Белые воробьи действительно являются редкими. В мировой литературе описаны всего восемь случаев их наблюдения. Специалисты связывают появление альбиносов либо с загрязнением окружающей среды, либо с мутациями внутри популяции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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