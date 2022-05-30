Воробьи-альбиносы редко встречаются в природе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, нашли редкую разновидность птиц — воробья-альбиноса. Видео с редкой птицей опубликовала в социальных сетях глава Чесменского района Татьяна Жморщук.

«Бывшая жительница нашего района, которая проживает сегодня в Магнитогорске, поделилась видео. Вот уже на протяжении нескольких дней к их дому прилетает стая воробьев и один среди них белый. Чудо природы, действительно», — написала Жморщук на своей странице в «ВКонтакте».

Автор видео также назвала птицу чудом природы. Женщина отметила, что впервые видит такого воробья.

Белые воробьи действительно являются редкими. В мировой литературе описаны всего восемь случаев их наблюдения. Специалисты связывают появление альбиносов либо с загрязнением окружающей среды, либо с мутациями внутри популяции.