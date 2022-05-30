Военнослужащий Фидан Султанов добровольно решил принимать участие в спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Башкортостана, бывший сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Фидан Султанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в социальных сетях глава Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков.

«В ряды ВС РФ Султанов был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат. А в мае 2022 года Фидан добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава района добавил, что Султанова похоронили с воинскими почестями в селе Ишкулово, где прошли его школьные годы. По словам Нафикова, Султанов рано лишился отца, всегда помогал своей матери, следил за тремя своими сестрами. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по куреш. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. За это время российские военные взяли под контроль ряд территорий. Как сообщили в Минобороны, российские военные ежедневно эвакуируют мирное население из опасных зон.

До спецоперации РФ на Украине Султанов работал на ММК Фото: Ильдар Нафиков в «ВКонтакте»