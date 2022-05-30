Военнослужащий из Башкортостана, бывший сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Фидан Султанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в социальных сетях глава Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков.
«В ряды ВС РФ Султанов был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат. А в мае 2022 года Фидан добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте».
Глава района добавил, что Султанова похоронили с воинскими почестями в селе Ишкулово, где прошли его школьные годы. По словам Нафикова, Султанов рано лишился отца, всегда помогал своей матери, следил за тремя своими сестрами. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по куреш. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.
Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. За это время российские военные взяли под контроль ряд территорий. Как сообщили в Минобороны, российские военные ежедневно эвакуируют мирное население из опасных зон.
До спецоперации РФ на Украине Султанов работал на ММК
Военнослужащий из Башкортостана, бывший сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Фидан Султанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в социальных сетях глава Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков. «В ряды ВС РФ Султанов был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат. А в мае 2022 года Фидан добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте». Глава района добавил, что Султанова похоронили с воинскими почестями в селе Ишкулово, где прошли его школьные годы. По словам Нафикова, Султанов рано лишился отца, всегда помогал своей матери, следил за тремя своими сестрами. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по куреш. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. За это время российские военные взяли под контроль ряд территорий. Как сообщили в Минобороны, российские военные ежедневно эвакуируют мирное население из опасных зон.