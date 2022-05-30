30 мая 2022

Бывший работник ММК погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , армия, вооруженные силы, военный, военная форма
Военнослужащий Фидан Султанов добровольно решил принимать участие в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Башкортостана, бывший сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Фидан Султанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в социальных сетях глава Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков.

«В ряды ВС РФ Султанов был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат. А в мае 2022 года Фидан добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава района добавил, что Султанова похоронили с воинскими почестями в селе Ишкулово, где прошли его школьные годы. По словам Нафикова, Султанов рано лишился отца, всегда помогал своей матери, следил за тремя своими сестрами. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по куреш. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. За это время российские военные взяли под контроль ряд территорий. Как сообщили в Минобороны, российские военные ежедневно эвакуируют мирное население из опасных зон.

До спецоперации РФ на Украине Султанов работал на ММК
Фото:

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Военнослужащий из Башкортостана, бывший сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Фидан Султанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в социальных сетях глава Абзелиловского района республики Ильдар Нафиков. «В ряды ВС РФ Султанов был призван в 2017 году. Срочную службу проходил в Хабаровске связистом, получил звание младшего сержанта. Отслужив год, вернулся домой, устроился работать на Магнитогорский металлургический комбинат. А в мае 2022 года Фидан добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте». Глава района добавил, что Султанова похоронили с воинскими почестями в селе Ишкулово, где прошли его школьные годы. По словам Нафикова, Султанов рано лишился отца, всегда помогал своей матери, следил за тремя своими сестрами. С детства занимался национальной борьбой, признавался батыром Зауралья по куреш. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. За это время российские военные взяли под контроль ряд территорий. Как сообщили в Минобороны, российские военные ежедневно эвакуируют мирное население из опасных зон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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