Глава МВД наградил пермского подростка, задержавшего преступника

01 июня 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Владимир Колокольцев отметил действия 16-летнего жителя Перми, задержавшего правнонарушителя Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил подростков, которые своими героическими поступками помогли сотрудникам полиции. В мероприятии ко Дню защиты детей, приняли участие 18 ребят из разных регионов станы. В их числе — Егор Новиков из Пермского края, задержавший грабителя, сообщается на официальном сайте МВД. «Среди награжденных — Егор Новиков (Пермский край). Он задержал грабителя, вырвавшего из рук девушки мобильный телефон», — говорится на сайте. В своем обращении к подросткам Колокольцев отметил, что каждый из них проявил самоотверженность и решительность, став свидетелем противозаконных действий. URA.RU писало, что Егор Новиков стал свидетелем нападения мужчины на прохожую в Перми. Неизвестный вырвал из рук женщины гаджет и попытался скрыться. Подросток догнал злоумышленника и задержал его до приезда полиции. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил подростков, которые своими героическими поступками помогли сотрудникам полиции. В мероприятии ко Дню защиты детей, приняли участие 18 ребят из разных регионов станы. В их числе — Егор Новиков из Пермского края, задержавший грабителя, сообщается на официальном сайте МВД. «Среди награжденных — Егор Новиков (Пермский край). Он задержал грабителя, вырвавшего из рук девушки мобильный телефон», — говорится на сайте. В своем обращении к подросткам Колокольцев отметил, что каждый из них проявил самоотверженность и решительность, став свидетелем противозаконных действий. URA.RU писало, что Егор Новиков стал свидетелем нападения мужчины на прохожую в Перми. Неизвестный вырвал из рук женщины гаджет и попытался скрыться. Подросток догнал злоумышленника и задержал его до приезда полиции.