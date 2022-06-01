01 июня 2022

В УФСБ сообщили приговор пермяку, призывавшему бить полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель в интернете призывал к насилию против силовиков Фото:

Управление ФСБ РФ по Пермскому краю пресекло экстремистскую деятельность местного предпринимателя Рината Загидуллина. Суд приговорил его к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В марте 2019 года гражданин в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе УФСБ. Это квалифицируется по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет»).

Дзержинский районный суд признал Рината Загидуллина виновным. Он получил наказание в виде условного срока на два года. Также на год ему запрещено администрировать паблики в Интернете.

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Управление ФСБ РФ по Пермскому краю пресекло экстремистскую деятельность местного предпринимателя Рината Загидуллина. Суд приговорил его к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В марте 2019 года гражданин в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе УФСБ. Это квалифицируется по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет»). Дзержинский районный суд признал Рината Загидуллина виновным. Он получил наказание в виде условного срока на два года. Также на год ему запрещено администрировать паблики в Интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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