В УФСБ сообщили приговор пермяку, призывавшему бить полицейских

02 июня 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Предприниматель в интернете призывал к насилию против силовиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Управление ФСБ РФ по Пермскому краю пресекло экстремистскую деятельность местного предпринимателя Рината Загидуллина. Суд приговорил его к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В марте 2019 года гражданин в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе УФСБ. Это квалифицируется по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет»). Дзержинский районный суд признал Рината Загидуллина виновным. Он получил наказание в виде условного срока на два года. Также на год ему запрещено администрировать паблики в Интернете. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Управление ФСБ РФ по Пермскому краю пресекло экстремистскую деятельность местного предпринимателя Рината Загидуллина. Суд приговорил его к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В марте 2019 года гражданин в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе УФСБ. Это квалифицируется по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет»). Дзержинский районный суд признал Рината Загидуллина виновным. Он получил наказание в виде условного срока на два года. Также на год ему запрещено администрировать паблики в Интернете.