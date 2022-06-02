Правительство РФ проверяет лицей Екатеринбурга после «ЛГБТ-танца»

Проверка в лицее, по предварительным данным, началась 2 июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Специальная комиссия из Москвы проводит проверку в екатеринбургском лицее №12, прославившемся на всю страну после ЛГБТ-скандала. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В конфликте разбираются представители министерства просвещения РФ. Насколько я знаю, работу они начали сегодня», — поделился собеседник. В городском департаменте образования воздерживаются от комментариев по теме. Региональный министр образования Юрий Биктуганов не ответил на звонок корреспондента.

Резонанс вокруг престижного лицея возник после того, как днем 31 мая телеведущий Владимир Соловьев поделился видео танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ. После разноса от Биктуганова в учреждение тут же выехала инспекция. Почти одновременно — около 16:00 — мэрия и областной департамент информполитики (ДИП) подвели итоги выезда. Администрация, изначально занявшая сторону Кулевой, заявила, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. А ДИП со ссылкой на Биктуганова передал, что «руководителя образовательного учреждения необходимо уволить».

Сразу после этого Кулева, по данным URA.RU, написал заявление по собственному. Но мэрия — ее работодатель — прошение не приняла. Чиновники тут же обратились к неравнодушным родителям с призывом действовать. В итоге вечером к лицею вышли десятки сторонников Кулевой. За два часа они собрали 1,3 тысячи подписей.

По завершении их акции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что «не допустит» не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций.

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