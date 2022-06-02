Маршрут пройдет по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске запустили новый автобус, который будет курсировать между остановкой «Областная больница» и санаторием «Изумруд». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Первый рейс от „Областной больницы“ — в 8:00 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 8:15 ежедневно. Последний рейс от Областной больницы — в 20:30 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 20:45 ежедневно», — поделились расписанием в мэрии.

Маршрут пройдет по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская. Курсировать автобус №38 будет только летом — с 1 июня по 31 августа каждые 30 минут. В мэрии Челябинска на данный момент идут поиски перевозчика на обслуживание маршрута.