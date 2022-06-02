02 июня 2022

В Челябинске запустили новый автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Маршрут пройдет по  улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградская Фото:

В Челябинске запустили новый автобус, который будет курсировать между остановкой «Областная больница» и санаторием «Изумруд». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Первый рейс от „Областной больницы“ — в 8:00 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 8:15 ежедневно. Последний рейс от Областной больницы — в 20:30 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 20:45 ежедневно», — поделились расписанием в мэрии.

Маршрут пройдет по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская. Курсировать автобус №38 будет только летом — с 1 июня по 31 августа каждые 30 минут. В мэрии Челябинска на данный момент идут поиски перевозчика на обслуживание маршрута.

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В Челябинске запустили новый автобус, который будет курсировать между остановкой «Областная больница» и санаторием «Изумруд». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Первый рейс от „Областной больницы“ — в 8:00 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 8:15 ежедневно. Последний рейс от Областной больницы — в 20:30 ежедневно. От санатория „Изумруд“ — в 20:45 ежедневно», — поделились расписанием в мэрии. Маршрут пройдет по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская. Курсировать автобус №38 будет только летом — с 1 июня по 31 августа каждые 30 минут. В мэрии Челябинска на данный момент идут поиски перевозчика на обслуживание маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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