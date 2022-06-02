В Перми построят спортивную мегаарену после отмены чемпионата

На данный момент проект арены направлен в Главгосэкспертизу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми намерены продолжать возводить десятитысячную спортивную арену, несмотря на невозможность участия города в Чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году. Объект планируется возвести на месте бывшего Товароного дома на ДКЖ.

«Мы строим арену не для отдельно взятого мероприятия, а для жителей Перми и края», — сообщает Business class со ссылкой на слова краевого министра строительства Андрея Колмогорова. Также чиновник отметил, что все города-миллионники строят сейчас подобные объекты.

Возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к Чемпионату по баскетболу 2025 года, однако позже рассмотрение заявки России на проведение мероприятия было приостановлено. Предполагалось, что стадион стал бы главной площадкой для проведения соревнований в Перми. На данный момент проект арены отправлен на Главгосэкспертизу.