02 июня 2022

В Перми построят спортивную мегаарену после отмены чемпионата

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Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, центральный стадион, екатеринбург арена
На данный момент проект арены направлен в Главгосэкспертизу Фото:

В Перми намерены продолжать возводить десятитысячную спортивную арену, несмотря на невозможность участия города в Чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году. Объект планируется возвести на месте бывшего Товароного дома на ДКЖ.

«Мы строим арену не для отдельно взятого мероприятия, а для жителей Перми и края», — сообщает Business class со ссылкой на слова краевого министра строительства Андрея Колмогорова. Также чиновник отметил, что все города-миллионники строят сейчас подобные объекты.

Возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к Чемпионату по баскетболу 2025 года, однако позже рассмотрение заявки России на проведение мероприятия было приостановлено. Предполагалось, что стадион стал бы главной площадкой для проведения соревнований в Перми. На данный момент проект арены отправлен на Главгосэкспертизу.

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В Перми намерены продолжать возводить десятитысячную спортивную арену, несмотря на невозможность участия города в Чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году. Объект планируется возвести на месте бывшего Товароного дома на ДКЖ. «Мы строим арену не для отдельно взятого мероприятия, а для жителей Перми и края», — сообщает Business class со ссылкой на слова краевого министра строительства Андрея Колмогорова. Также чиновник отметил, что все города-миллионники строят сейчас подобные объекты. Возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к Чемпионату по баскетболу 2025 года, однако позже рассмотрение заявки России на проведение мероприятия было приостановлено. Предполагалось, что стадион стал бы главной площадкой для проведения соревнований в Перми. На данный момент проект арены отправлен на Главгосэкспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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