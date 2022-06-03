Неизвестные украли велосипед у лыжника Сергея Устюгова (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов сообщил, что неизвестные украли велосипед из подъезда дома в Академическом микрорайоне. Информацией Устюгов поделился у себя в соцсетях.

«Это жесть, ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в полицию пишу. Район — Академический», — написал Устюгов. URA.RU обратилось в полицию за комментарием. Там пообещали уточнить информацию.

Сергей Устюгов — российский лыжник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

Велосипед украли в ночь с 3 на 4 июня Фото: соцсети Сергея Устюгова