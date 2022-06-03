03 июня 2022

В Екатеринбурге у олимпийского чемпиона украли велосипед. Скрин

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, спорт, велоспорт, велосипед, активный отдых
Неизвестные украли велосипед у лыжника Сергея Устюгова (фото из архива) Фото:

Российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов сообщил, что неизвестные украли велосипед из подъезда дома в Академическом микрорайоне. Информацией Устюгов поделился у себя в соцсетях.

«Это жесть, ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в полицию пишу. Район — Академический», — написал Устюгов. URA.RU обратилось в полицию за комментарием. Там пообещали уточнить информацию.

Сергей Устюгов — российский лыжник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

Велосипед украли в ночь с 3 на 4 июня
Фото:

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Российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов сообщил, что неизвестные украли велосипед из подъезда дома в Академическом микрорайоне. Информацией Устюгов поделился у себя в соцсетях. «Это жесть, ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в полицию пишу. Район — Академический», — написал Устюгов. URA.RU обратилось в полицию за комментарием. Там пообещали уточнить информацию. Сергей Устюгов — российский лыжник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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