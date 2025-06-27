Певец Иракли признался, что хотел бы сделать кавер на песню легендарной свердловской группы «Агаты Кристи». Об этом артист рассказал на фестивале «Ночь музыки», передает корреспондент URA.RU.
«Урал всегда был очень плодовитым относительно своих звезд, но я бы записал, если честно сказать, под концепцию „Назад в будущее“ композицию с „Агатой Кристи“. Сделать в современном звучании одну из их песен. Надеюсь, получится. Есть конкретный трек. Если все получится, вы обязательно его услышите», — поделился певец.
«Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге с 27 на 28 июня. Город вновь стал концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей.
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