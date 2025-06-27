Иракли сделал неожиданное заявление на «Ночи музыки». Видео

На «Ночи музыки» Иракли поделился, что мечтает сделать кавер на «Агату Кристи»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иракли стал приглашенной звездой на «Ночи музыки»
Иракли стал приглашенной звездой на «Ночи музыки» Фото:

Певец Иракли признался, что хотел бы сделать кавер на песню легендарной свердловской группы «Агаты Кристи». Об этом артист рассказал на фестивале «Ночь музыки», передает корреспондент URA.RU.

«Урал всегда был очень плодовитым относительно своих звезд, но я бы записал, если честно сказать, под концепцию „Назад в будущее“ композицию с „Агатой Кристи“. Сделать в современном звучании одну из их песен. Надеюсь, получится. Есть конкретный трек. Если все получится, вы обязательно его услышите», — поделился певец.

«Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге с 27 на 28 июня. Город вновь стал концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей.

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Певец Иракли признался, что хотел бы сделать кавер на песню легендарной свердловской группы «Агаты Кристи». Об этом артист рассказал на фестивале «Ночь музыки», передает корреспондент URA.RU. «Урал всегда был очень плодовитым относительно своих звезд, но я бы записал, если честно сказать, под концепцию „Назад в будущее“ композицию с „Агатой Кристи“. Сделать в современном звучании одну из их песен. Надеюсь, получится. Есть конкретный трек. Если все получится, вы обязательно его услышите», — поделился певец. «Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге с 27 на 28 июня. Город вновь стал концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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