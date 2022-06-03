03 июня 2022

Текслер с женой и сыном посетили праздник мороженого в Челябинске

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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, текслер алексей
Фестиваль проходит в Челябинске впервые Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой и сыном посетили фестиваль мороженого. Идейным вдохновителем мероприятия стала жена главы региона Ирина Текслер.

«Солнечный день, наша красивая набережная и фестиваль мороженого. Замечательно погуляли всей семьей. Всем хороших выходных!», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Сегодня на набережной реки Миасс для детей организованна детская дискотека, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, концерт, раздача бесплатных холодных десертов.

Идейным вдохновителем фестиваля мороженого стала Ирина Текслер

«Лето, мороженое, улыбки — так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей», — говорила ранее Ирина Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой и сыном посетили фестиваль мороженого. Идейным вдохновителем мероприятия стала жена главы региона Ирина Текслер. «Солнечный день, наша красивая набережная и фестиваль мороженого. Замечательно погуляли всей семьей. Всем хороших выходных!», — написал губернатор в своем telegram-канале. Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Сегодня на набережной реки Миасс для детей организованна детская дискотека, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, концерт, раздача бесплатных холодных десертов. «Лето, мороженое, улыбки — так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей», — говорила ранее Ирина Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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