Текслер с женой и сыном посетили праздник мороженого в Челябинске

04 июня 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Фестиваль проходит в Челябинске впервые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой и сыном посетили фестиваль мороженого. Идейным вдохновителем мероприятия стала жена главы региона Ирина Текслер. «Солнечный день, наша красивая набережная и фестиваль мороженого. Замечательно погуляли всей семьей. Всем хороших выходных!», — написал губернатор в своем telegram-канале. Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Сегодня на набережной реки Миасс для детей организованна детская дискотека, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, концерт, раздача бесплатных холодных десертов. Идейным вдохновителем фестиваля мороженого стала Ирина Текслер Telegram-канал губернатора Челябинской области «Лето, мороженое, улыбки — так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей», — говорила ранее Ирина Текслер. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой и сыном посетили фестиваль мороженого. Идейным вдохновителем мероприятия стала жена главы региона Ирина Текслер. «Солнечный день, наша красивая набережная и фестиваль мороженого. Замечательно погуляли всей семьей. Всем хороших выходных!», — написал губернатор в своем telegram-канале. Фестиваль проходит в Челябинске впервые. Сегодня на набережной реки Миасс для детей организованна детская дискотека, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, концерт, раздача бесплатных холодных десертов. «Лето, мороженое, улыбки — так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей», — говорила ранее Ирина Текслер.