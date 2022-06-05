Фестиваль Спивакова в Перми пройдет с 6 по 10 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 6 июня стартует первый день всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Мероприятие пройдет в ДК им. Солдатова, при этом свободных мест нет даже на балконах. У пермяков осталась возможность попасть на онлайн-трансляцию.

«Открытие фестиваля будет транслироваться из ДК им. Солдатова в Органный концертный зал, а также в Губаху, Кунгур, Полазну, Соликамск, Новые Ляды, Чердынь, Кудымкар, Оханск и еще около 20 населенных пунктов Прикамья», — сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края. Фестиваль откроется концертом Национального филармонического оркестра России. За пульт встанет народный артист СССР, «Артист мира» ЮНЕСКО, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. В программе — музыка из балетов Чайковского и Стравинского.

Амбассадор второго дня фестиваля — виолончелист Александр Рамм. 8 июня зрители услышат музыку скрипки, солист — Тимур Пирвердиев. 9 июня на вечер вокальной музыки приглашает солистка театра «Новая опера» Полина Шамаева. Завершает фестиваль, 10 июня, 20-летняя пианистка Мариамна Шерлинг.

Ранее URA.RU сообщало, что скоро в Перми стартует Дягилевский фестиваль, на котором готовится спеть Теодор Курентзис. А завершится фестиваль похоронной музыкой.