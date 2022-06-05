Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова вышел на сцену ДК Солдатова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми состоялось открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В этот раз главной сценой фестиваля стал ДК имени Солдатова, а не краевая филармония. Это связано с началом реконструкции филармонии. Зрительный зал в день открытия фестиваля заполнен на 100 процентов, передает корреспондент URA.RU.

«В первый день фестиваля зрительный зал заполнен полностью. В программе — музыка из балетов Чайковского и Стравинского», — передает корреспондент агентства. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит сюиты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Поцелуй феи».

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. Онлайн-трансляция доступна на сайте Пермской краевой филармонии.