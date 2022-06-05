05 июня 2022

Владимир Спиваков открыл свой фестиваль в Перми на новой сцене. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, спиваков владимир
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова вышел на сцену ДК Солдатова Фото:

В Перми состоялось открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В этот раз главной сценой фестиваля стал ДК имени Солдатова, а не краевая филармония. Это связано с началом реконструкции филармонии. Зрительный зал в день открытия фестиваля заполнен на 100 процентов, передает корреспондент URA.RU.

«В первый день фестиваля зрительный зал заполнен полностью. В программе — музыка из балетов Чайковского и Стравинского», — передает корреспондент агентства. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит сюиты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Поцелуй феи».

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. Онлайн-трансляция доступна на сайте Пермской краевой филармонии.

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В Перми состоялось открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В этот раз главной сценой фестиваля стал ДК имени Солдатова, а не краевая филармония. Это связано с началом реконструкции филармонии. Зрительный зал в день открытия фестиваля заполнен на 100 процентов, передает корреспондент URA.RU. «В первый день фестиваля зрительный зал заполнен полностью. В программе — музыка из балетов Чайковского и Стравинского», — передает корреспондент агентства. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит сюиты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Поцелуй феи». Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. Онлайн-трансляция доступна на сайте Пермской краевой филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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