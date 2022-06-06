Аналитики: свердловчане стали больше заботиться о здоровье

07 июня 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Аналитики изучили запросы и пришли к выводу, что свердловчане стали больше заботиться о здоровье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Число поклонников здорового образа жизни в Свердловской области заметно приросло за последний год. Такие данные получили аналитики после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МегаФона. «Жители региона начали намного осознаннее подходить к своему здоровью. За год интерес к правильному питанию и товарам для активного времяпрепровождения в регионе вырос почти на 30%», — рассказали аналитики. Они отметили, что в начале года жители региона решительнее всего были настроены заняться спортом и осознанно подходить к еде перед началом весны и накануне лета. На февраль и май приходится пик запросов к тематическим интернет-ресурсам. Также аналитики сообщают, что востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 17%. В это же время запросы на одежду и товары для спорта увеличились на 5%. Согласно статистике компании сотовой связи, наибольший интерес зафиксирован к самокатам. Причем, если годом ранее жители охотнее брали эти средства передвижения в аренду, то в этом году наметилась тенденция к их покупке. В мае обращения к сайтам аренды сократились почти вдвое, а к ресурсам для их приобретения выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конкурсе благотворительного фонда имени Потанина выиграли три свердловских проекта. Среди них проект организации «Культура, Наука, Спорт «Стандарт 2.0». Также агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава УГМК Андрей Козицын открыли дворец единоборств в Верхней Пышме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Число поклонников здорового образа жизни в Свердловской области заметно приросло за последний год. Такие данные получили аналитики после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МегаФона. «Жители региона начали намного осознаннее подходить к своему здоровью. За год интерес к правильному питанию и товарам для активного времяпрепровождения в регионе вырос почти на 30%», — рассказали аналитики. Они отметили, что в начале года жители региона решительнее всего были настроены заняться спортом и осознанно подходить к еде перед началом весны и накануне лета. На февраль и май приходится пик запросов к тематическим интернет-ресурсам. Также аналитики сообщают, что востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 17%. В это же время запросы на одежду и товары для спорта увеличились на 5%. Согласно статистике компании сотовой связи, наибольший интерес зафиксирован к самокатам. Причем, если годом ранее жители охотнее брали эти средства передвижения в аренду, то в этом году наметилась тенденция к их покупке. В мае обращения к сайтам аренды сократились почти вдвое, а к ресурсам для их приобретения выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конкурсе благотворительного фонда имени Потанина выиграли три свердловских проекта. Среди них проект организации «Культура, Наука, Спорт «Стандарт 2.0». Также агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава УГМК Андрей Козицын открыли дворец единоборств в Верхней Пышме.