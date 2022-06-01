Дворец самбо и единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс открылись в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатору Евгению Куйвашеву показали дворец самбо и единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхней Пышме. Он принял участие в церемонии открытия с гендиректором УГМК Андреем Козицыным и министром спорта области Леонидом Рапопортом.

Верхнюю Пышму называют кузницей чемпионов в единоборствах. Только за последние годы здесь выросли более 20 чемпионов Европы и мира по самбо. Новый дворец позволит детям в одном месте заниматься дзюдо, тхэквондо, самбо и гимнастикой.

«Спорт воспитывает чувство патриотизма, уверенности и [умение] быть собранным и целеустремленным. Уверен, что с открытием этого объекта ребят, которые занимаются единоборствами и самбо, станет значительно больше. Верхняя Пышма — не только „медная столица“, но и столица самбо, которая дает нашему региону, нашей стране золотые, бронзовые и серебряные медали», — сказал Куйвашев, поблагодарив Козицына за личное участие.

Куйвашеву вручили медаль за вклад в развитие самбо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В открытии участвовал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. У него была особая миссия: от лица федерации он наградил губернатора за вклад в развитие самбо. Завершая церемонию открытия, Куйвашев и Козицын сделали символический жест — оставили на ватмане пожелания юным спортсменам.

В ФОКе для статусных гостей устроили показательные выступления начинающие гимнастки и футболистки. Главным номером стал выход маленькой нападающей, которая должна была почеканить мяч, а затем отправить его в ворота. С этим испытанием девочка справилась с первого раза, сорвав аплодисменты губернатора. Позже на этом мяче Куйвашев и Козицын оставили автографы.

Так снаружи выглядит новый дворец самбо и единоборств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутренняя отделка дворца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор расписался на мяче юной спортсменки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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