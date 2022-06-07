К Z-флешмобу присоединились даже эсеры Армен Карапетян и Екатерина Есина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Депутаты свердловского заксобрания нашли способ публично выразить свое отношение к спецоперации РФ на Украине. На заседание 7 июня большинство из них пришли с прикрепленными к одежде серебряными буквами Z — главным символом поддержки российской армии, подметил корреспондент URA.RU.

«Значки серебряные. Надеваем по предложению главы аппарата [Сергея Демакова] и лично [спикера парламента] Людмилы Валентиновны [Бабушкиной]», — поделился с агентством один из участников флешмоба. И уточнил, что одна такая Z стоит 2700 рублей. По словам другого депутата, ценник доходит до 3500 рублей.

Символы были замечены главным образом на представителях «Единой России». Со значками на лацканах появились первые вице-спикеры заксобрания Виктор Шептий и Аркадий Чернецкий, депутаты Валентин Лаппо, Дмитрий Жуков, Елена Трескова и другие. К акции подключились и оппозиционные партии — ЛДПР и «Справедливая Россия». Представители КПРФ и «Новых людей» пока не носят значки.

Представителей свердловской власти неоднократно подвергал критике телеведущий Владимир Соловьев — за якобы отсутствие поддержки спецоперации РФ на Украине. Журналист даже ставил под сомнение, что уральские политики одобряют действия российской армии. Главные претензии были адресованы губернатору Евгению Куйвашеву. Тот без слов ответил Соловьеву, 5 июля побывав в Донбассе.

Впервые символы Z были замечены на одежде свердловских VIP в начале мая — на закрытом концерте Григория Лепса в «Екатеринбург ЭКСПО». Тогда со знаком поддержки спецоперации появились Бабушкина, Чернецкий и мэр города Алексей Орлов.

На заседании со значками Z появились единороссы Дмитрий Жуков,… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…Елена Трескова… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и Аркадий Чернецкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-спикер Виктор Шептий (в светлом) в мае лично ездил в Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поддержать акцию решил и Александр Каптюг (в центре) из ЛДПР,… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…как и справоросс Агарон Варданян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На коммунистах (слева), в отличие от лидера фракции СР Армена Карапетяна, знака Z не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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