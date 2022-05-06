Свердловские политики нашли оригинальный способ обозначить поддержку военной спецоперации РФ на Украине. На их костюмах впервые появились серебряные значки Z — главный символ кампании, — обратил внимание корреспондент URA.RU, присутствовавший на закрытом концерте Григория Лепса в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».
«Это Z», — объяснил мэр Алексей Орлов журналисту, не разглядевшему издалека. На его груди также была гвардейская лента, выпущенная «Фондом Святой Екатерины» ко Дню Победы. С такими же серебряными значками, как у Орлова, на концерт пришли спикер заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зам Аркадий Чернецкий.
Другие топ-чиновники и депутаты пока не присоединяются к акции. Например, костюмы замгубернаторов Валерия Чайникова и Павла Крекова украшала только традиционная георгиевская лента. А на пиджаках сенатора Александра Высокинского, первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева признаков надвигающегося праздника не было вовсе.
Свердловские власти обычно дозируют выступления о действиях РФ на Украине. За это их неоднократно упрекал телеведущий Владимир Соловьев, в конце апреля вступивший в перепалку с екатеринбуржцами.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».
Свердловские политики нашли оригинальный способ обозначить поддержку военной спецоперации РФ на Украине. На их костюмах впервые появились серебряные значки Z — главный символ кампании, — обратил внимание корреспондент URA.RU, присутствовавший на закрытом концерте Григория Лепса в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». «Это Z», — объяснил мэр Алексей Орлов журналисту, не разглядевшему издалека. На его груди также была гвардейская лента, выпущенная «Фондом Святой Екатерины» ко Дню Победы. С такими же серебряными значками, как у Орлова, на концерт пришли спикер заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зам Аркадий Чернецкий. Другие топ-чиновники и депутаты пока не присоединяются к акции. Например, костюмы замгубернаторов Валерия Чайникова и Павла Крекова украшала только традиционная георгиевская лента. А на пиджаках сенатора Александра Высокинского, первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева признаков надвигающегося праздника не было вовсе. Свердловские власти обычно дозируют выступления о действиях РФ на Украине. За это их неоднократно упрекал телеведущий Владимир Соловьев, в конце апреля вступивший в перепалку с екатеринбуржцами.