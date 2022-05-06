06 мая 2022

Свердловские VIP оригинально ответили на упрек Соловьева. Но поддержали не все

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
На груди у Алексея Орлова было сразу два лимитированных значка Фото:

Свердловские политики нашли оригинальный способ обозначить поддержку военной спецоперации РФ на Украине. На их костюмах впервые появились серебряные значки Z — главный символ кампании, — обратил внимание корреспондент URA.RU, присутствовавший на закрытом концерте Григория Лепса в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

«Это Z», — объяснил мэр Алексей Орлов журналисту, не разглядевшему издалека. На его груди также была гвардейская лента, выпущенная «Фондом Святой Екатерины» ко Дню Победы. С такими же серебряными значками, как у Орлова, на концерт пришли спикер заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зам Аркадий Чернецкий.

Другие топ-чиновники и депутаты пока не присоединяются к акции. Например, костюмы замгубернаторов Валерия Чайникова и Павла Крекова украшала только традиционная георгиевская лента. А на пиджаках сенатора Александра Высокинского, первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева признаков надвигающегося праздника не было вовсе.

Свердловские власти обычно дозируют выступления о действиях РФ на Украине. За это их неоднократно упрекал телеведущий Владимир Соловьев, в конце апреля вступивший в перепалку с екатеринбуржцами.

Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Кто изготовил серебряные значки, пока неизвестно
Фото:

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Свердловские политики нашли оригинальный способ обозначить поддержку военной спецоперации РФ на Украине. На их костюмах впервые появились серебряные значки Z — главный символ кампании, — обратил внимание корреспондент URA.RU, присутствовавший на закрытом концерте Григория Лепса в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». «Это Z», — объяснил мэр Алексей Орлов журналисту, не разглядевшему издалека. На его груди также была гвардейская лента, выпущенная «Фондом Святой Екатерины» ко Дню Победы. С такими же серебряными значками, как у Орлова, на концерт пришли спикер заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зам Аркадий Чернецкий. Другие топ-чиновники и депутаты пока не присоединяются к акции. Например, костюмы замгубернаторов Валерия Чайникова и Павла Крекова украшала только традиционная георгиевская лента. А на пиджаках сенатора Александра Высокинского, первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева признаков надвигающегося праздника не было вовсе. Свердловские власти обычно дозируют выступления о действиях РФ на Украине. За это их неоднократно упрекал телеведущий Владимир Соловьев, в конце апреля вступивший в перепалку с екатеринбуржцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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