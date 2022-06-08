Екатеринбуржец выиграл в лотерею дом за 900 тысяч рублей

08 июня 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Мужчина редко покупал лотерейные билеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржец Андрей Зайнуров выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей. Но мужчина решил оформить приз в денежном эквиваленте. Половину отдаст отцу, а оставшиеся деньги потратит на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Отец напомнил мне о билете спустя два месяца и удивился, что я не узнал о результатах тиража. Вместе с ним мы пошли в лотерейный киоск „Столото“, где продавец сказал нам о призе. Я чуть дара речи не лишился. Теперь снова верю в чудеса» — рассказал Андрей пресс-службе. Андрей по профессии педагог, преподает в вузе историю религий. «Я всегда считал, что выиграть в лотерею может кто угодно, только не я. В отличие от меня отец покупал билеты регулярно и верил, что кому-нибудь из нас однажды повезет», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец Андрей Зайнуров выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей. Но мужчина решил оформить приз в денежном эквиваленте. Половину отдаст отцу, а оставшиеся деньги потратит на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Отец напомнил мне о билете спустя два месяца и удивился, что я не узнал о результатах тиража. Вместе с ним мы пошли в лотерейный киоск „Столото“, где продавец сказал нам о призе. Я чуть дара речи не лишился. Теперь снова верю в чудеса» — рассказал Андрей пресс-службе. Андрей по профессии педагог, преподает в вузе историю религий. «Я всегда считал, что выиграть в лотерею может кто угодно, только не я. В отличие от меня отец покупал билеты регулярно и верил, что кому-нибудь из нас однажды повезет», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше.