Камеры помешают екатеринбуржцам выезжать на трамвайные пути

Современные камеры появятся на проспекте Ленина
На проспекте Ленина в Екатеринбурге установят камеры слежения за водителями, выезжающими на трамвайные пути. Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов.
«Камеры будут контролировать, чтобы водители не выезжали на рельсы и не мешали вагонам», — пояснил чиновник порталу E1. Планируется, что в 2022—2023 годах на отрезке проспекта от Луначарского до Восточной и на отрезке от Московской до Вайнера установят аналогичную систему слежения. «Установкой камер займется региональный минтранс», — уточнил Бубнов.
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