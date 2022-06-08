Камеры помешают екатеринбуржцам выезжать на трамвайные пути

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Современные камеры появятся на проспекте Ленина Фото:

На проспекте Ленина в Екатеринбурге установят камеры слежения за водителями, выезжающими на трамвайные пути. Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов.

«Камеры будут контролировать, чтобы водители не выезжали на рельсы и не мешали вагонам», — пояснил чиновник порталу E1. Планируется, что в 2022—2023 годах на отрезке проспекта от Луначарского до Восточной и на отрезке от Московской до Вайнера установят аналогичную систему слежения. «Установкой камер займется региональный минтранс», — уточнил Бубнов.

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На проспекте Ленина в Екатеринбурге установят камеры слежения за водителями, выезжающими на трамвайные пути. Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов. «Камеры будут контролировать, чтобы водители не выезжали на рельсы и не мешали вагонам», — пояснил чиновник порталу E1. Планируется, что в 2022—2023 годах на отрезке проспекта от Луначарского до Восточной и на отрезке от Московской до Вайнера установят аналогичную систему слежения. «Установкой камер займется региональный минтранс», — уточнил Бубнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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