Рефтинская птицефабрика сократила зарплаты на 130 млн рублей

Расходы на фонд оплаты труда птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области в 2021 году снизились на 130 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в годовом бухгалтерском отчете.
Из годового отчета следует, что фонд оплаты труда за 2021 год снизился на 130 млн рублей. «Фонд оплаты труда снизился с 1,43 млрд рублей в 2020-м до 1,3 млрд в 2021 году», — сообщается в отчете.
Чистый убыток птицефабрики за 12 месяцев 2021 года увеличился с 87,3 млн до 113,8 млн рублей за аналогичный период прошлого года. При этом выручка птицефабрики составила 6,3 млрд рублей.
В начале августа прошлого года министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выставило птицефабрику на продажу. Всего на продажу было выставлено 1,69 млн обыкновенных именных акций «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Аукцион не состоялся из-за того, что на него никто не заявился.
Расходы на фонд оплаты труда птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области в 2021 году снизились на 130 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в годовом бухгалтерском отчете. Из годового отчета следует, что фонд оплаты труда за 2021 год снизился на 130 млн рублей. «Фонд оплаты труда снизился с 1,43 млрд рублей в 2020-м до 1,3 млрд в 2021 году», — сообщается в отчете. Чистый убыток птицефабрики за 12 месяцев 2021 года увеличился с 87,3 млн до 113,8 млн рублей за аналогичный период прошлого года. При этом выручка птицефабрики составила 6,3 млрд рублей. В начале августа прошлого года министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выставило птицефабрику на продажу. Всего на продажу было выставлено 1,69 млн обыкновенных именных акций «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Аукцион не состоялся из-за того, что на него никто не заявился.