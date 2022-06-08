08 июня 2022

Источник: РФ задействовала в спецоперации звено самолетов Су-57

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Объединение истребителей в звено помогает эффективнее поражать цели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине ВКС России использовали четыре истребителя Су-57, которые связаны в единое звено. Самолеты передают данные в режиме реального времени.

«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Объединение самолетов позволяет эффективнее выявлять и поражать цели. Источник отметил, что подтверждена «низкая радиолокационная заметность» истребителя Су-57.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В ходе спецоперации на Украине ВКС России использовали четыре истребителя Су-57, которые связаны в единое звено. Самолеты передают данные в режиме реального времени. «В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Объединение самолетов позволяет эффективнее выявлять и поражать цели. Источник отметил, что подтверждена «низкая радиолокационная заметность» истребителя Су-57. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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