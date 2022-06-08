08 июня 2022

В Пермском крае 19 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, паспорт
Всего на более, чем 81 балл ЕГЭ сдали 360 пермских учеников Фото:

В Пермском крае начали подводить предварительные итоги сдачи ЕГЭ. 19 учеников сдали литературу, географию и химию на 100 баллов, сообщается на сайте краевого минобразования.

В Пермском крае подведены первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и химии. Из них 19 — стобалльники», — говорится на сайте краевого минобра. Еще 341 написали экзамены по этим предметам выше, чем на 81 балл.

На максимальные баллы химию написали двое учеников из Перми и двое из Добрянки. Три выпускника из Елово, Перми и Косы написали на 100 баллов географию. 12 учеников из Перми, Чайковского, Лысьвы и Чернушки идеально сдали экзамены по литературе.

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В Пермском крае начали подводить предварительные итоги сдачи ЕГЭ. 19 учеников сдали литературу, географию и химию на 100 баллов, сообщается на сайте краевого минобразования. В Пермском крае подведены первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и химии. Из них 19 — стобалльники», — говорится на сайте краевого минобра. Еще 341 написали экзамены по этим предметам выше, чем на 81 балл. На максимальные баллы химию написали двое учеников из Перми и двое из Добрянки. Три выпускника из Елово, Перми и Косы написали на 100 баллов географию. 12 учеников из Перми, Чайковского, Лысьвы и Чернушки идеально сдали экзамены по литературе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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