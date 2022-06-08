В Пермском крае 19 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Всего на более, чем 81 балл ЕГЭ сдали 360 пермских учеников
В Пермском крае начали подводить предварительные итоги сдачи ЕГЭ. 19 учеников сдали литературу, географию и химию на 100 баллов, сообщается на сайте краевого минобразования.
В Пермском крае подведены первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и химии. Из них 19 — стобалльники», — говорится на сайте краевого минобра. Еще 341 написали экзамены по этим предметам выше, чем на 81 балл.
На максимальные баллы химию написали двое учеников из Перми и двое из Добрянки. Три выпускника из Елово, Перми и Косы написали на 100 баллов географию. 12 учеников из Перми, Чайковского, Лысьвы и Чернушки идеально сдали экзамены по литературе.
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