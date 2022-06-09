Первый российский банк масштабно зашел на Донбасс

Российская кредитная организация «Промсвязьбанк» будет первой из российских банковских структур полноценно работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Сообщается о возможности оформить карту «Мир» для жителей этих территорий.
«Теперь местные жители смогут оформить карту „Мир“, завести счет или взять кредит. Банк поможет обеспечить бесперебойные выплаты пенсий и пособий жителям ЛНР и ДНР», — сообщение об этом транслировалось на телеканале «Россия 24».
В отделениях банка также будут обслуживаться как физические, так и юридические лица, пишет «Федеральное агентство новостей». Председатель организации Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития, передает телеканал 360.
Российский банк был основан в 1995 году, его штаб-квартира находится в Москве. Он входит в составляемый ЦБ РФ перечень системно значимых кредитных организаций и в топ-10 банков страны по объему активов.
Российская кредитная организация «Промсвязьбанк» будет первой из российских банковских структур полноценно работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Сообщается о возможности оформить карту «Мир» для жителей этих территорий. «Теперь местные жители смогут оформить карту „Мир“, завести счет или взять кредит. Банк поможет обеспечить бесперебойные выплаты пенсий и пособий жителям ЛНР и ДНР», — сообщение об этом транслировалось на телеканале «Россия 24». В отделениях банка также будут обслуживаться как физические, так и юридические лица, пишет «Федеральное агентство новостей». Председатель организации Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития, передает телеканал 360. Российский банк был основан в 1995 году, его штаб-квартира находится в Москве. Он входит в составляемый ЦБ РФ перечень системно значимых кредитных организаций и в топ-10 банков страны по объему активов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь и освобождение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате уже в марте этого года сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик.