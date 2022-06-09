В Подмосковье появился козел Байден. «Сожительствует с Меркель»

09 июня 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Байден — козел старый и не очень полезный Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На территории Истринской сыроварни в деревне Дубровское Московской области появился козел по кличке Байден. «У нас на ферме новый обитатель, это старый козел по кличке Байден. Он получил ее в честь американского президента. Он очень старый и не очень полезный, зато у него красивые рога», — приводит слова хозяина сыроварни Олега Сироты «Подмосковье сегодня». Отмечается также, что Байден живет со старой козой, имя которой — Меркель. У последней — своенравный характер. «В свое время она пыталась съесть проект сыроварни, а потом — даже разломать ее рогами», — добавляет Сирота. Американский президент Джо Байден, в честь которого названо животное, родился в 1942 году. Он правит США с 2021 года. В ноябре того же года ему исполнилось 79 лет. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

На территории Истринской сыроварни в деревне Дубровское Московской области появился козел по кличке Байден. «У нас на ферме новый обитатель, это старый козел по кличке Байден. Он получил ее в честь американского президента. Он очень старый и не очень полезный, зато у него красивые рога», — приводит слова хозяина сыроварни Олега Сироты «Подмосковье сегодня». Отмечается также, что Байден живет со старой козой, имя которой — Меркель. У последней — своенравный характер. «В свое время она пыталась съесть проект сыроварни, а потом — даже разломать ее рогами», — добавляет Сирота. Американский президент Джо Байден, в честь которого названо животное, родился в 1942 году. Он правит США с 2021 года. В ноябре того же года ему исполнилось 79 лет.