09 июня 2022

В Перми семья из Донбасса присягнула на верность России

© Служба новостей «URA.RU»
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После присяги семье подарили Конституцию РФ Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Супружеская пара, переехавшая в Пермь из Донбасса, получила гражданство Российской Федерации и принесла присягу на верность России. Информация об этом появилась на сайте ГУМВД по Пермскому краю.

Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня России. Оно стало возможным благодаря специальной программе по предоставлению временного территориального убежища жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. «Супругам вручили паспорта граждан Российской Федерации и подарили Конституцию Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.

С памятным событием супругов поздравили полицейские и сын семейной пары. Теперь семья обладает всеми правами и свободами граждан РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми формируют специальный батальон для отправления на Донбасс. Всем вступившим обещают платить по 300 тысяч рублей ежемесячно.

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Супружеская пара, переехавшая в Пермь из Донбасса, получила гражданство Российской Федерации и принесла присягу на верность России. Информация об этом появилась на сайте ГУМВД по Пермскому краю. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня России. Оно стало возможным благодаря специальной программе по предоставлению временного территориального убежища жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. «Супругам вручили паспорта граждан Российской Федерации и подарили Конституцию Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства. С памятным событием супругов поздравили полицейские и сын семейной пары. Теперь семья обладает всеми правами и свободами граждан РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми формируют специальный батальон для отправления на Донбасс. Всем вступившим обещают платить по 300 тысяч рублей ежемесячно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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