В Перми семья из Донбасса присягнула на верность России

После присяги семье подарили Конституцию РФ Фото: ГУМВД по Пермскому краю

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Супружеская пара, переехавшая в Пермь из Донбасса, получила гражданство Российской Федерации и принесла присягу на верность России. Информация об этом появилась на сайте ГУМВД по Пермскому краю.

Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня России. Оно стало возможным благодаря специальной программе по предоставлению временного территориального убежища жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. «Супругам вручили паспорта граждан Российской Федерации и подарили Конституцию Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.

С памятным событием супругов поздравили полицейские и сын семейной пары. Теперь семья обладает всеми правами и свободами граждан РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми формируют специальный батальон для отправления на Донбасс. Всем вступившим обещают платить по 300 тысяч рублей ежемесячно.