Болельщики ФК «Урал» выбрали лучший гол сезона. Видео

10 июня 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Победа досталась полузащитнику «Урала» Юрию Железнову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Традиционное голосование за самый эффектный гол минувшего сезона прошло в социальных сетях футбольного клуба «Урал». Победа досталась полузащитнику Юрию Железнову. Информация об этом появилась в группе ФК «Урал» в социальной сети «ВКонтакте». «Завершилось голосование по выбору лучшего гола нашей команды. Лучший гол в сезоне 2021/22 по версии болельщиков — гол Юры Железнова в ворота „Зенита“ (Санкт-Петербург). За Железнова проголосовало свыше 68% болельщиков „Урала“», — сказано в сообщении. Юрий Железнов — воспитанник саранского футбола. «В „Урал“ игрок перешел из раменского „Сатурна“. Гол в ворота питерцев стал для футболиста единственным в минувшем сезоне», — отметили в посте. Ранее URA.RU писало, что встреча екатеринбургского клуба «Урал» с казанским «Рубином» закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». С начала первого тайма уральцы взяли под контроль ход встречи, и на 22-й минуте игрок «Урала» Эрик Биквалфи открыл счет. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Традиционное голосование за самый эффектный гол минувшего сезона прошло в социальных сетях футбольного клуба «Урал». Победа досталась полузащитнику Юрию Железнову. Информация об этом появилась в группе ФК «Урал» в социальной сети «ВКонтакте». «Завершилось голосование по выбору лучшего гола нашей команды. Лучший гол в сезоне 2021/22 по версии болельщиков — гол Юры Железнова в ворота „Зенита“ (Санкт-Петербург). За Железнова проголосовало свыше 68% болельщиков „Урала“», — сказано в сообщении. Юрий Железнов — воспитанник саранского футбола. «В „Урал“ игрок перешел из раменского „Сатурна“. Гол в ворота питерцев стал для футболиста единственным в минувшем сезоне», — отметили в посте. Ранее URA.RU писало, что встреча екатеринбургского клуба «Урал» с казанским «Рубином» закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». С начала первого тайма уральцы взяли под контроль ход встречи, и на 22-й минуте игрок «Урала» Эрик Биквалфи открыл счет.