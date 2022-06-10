Сенатор Россель раскрыл, кем вдохновлялся, когда был губернатором

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал, что во времена губернаторства вдохновлялся российским императором Петром I. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале.
«Я всегда интересовался историей, считал и считаю что это живой источник нашей силы. В тяжелые времена, будучи губернатором сам подсматривал в „петровские“ и „демидовские“ шпаргалки, чтобы перенять опыт, найти неординарный подход, сохранить промышленные богатства Свердловской области», — говорится в сообщении.
По мнению Росселя, Петр I — очень важная персона для Свердловской области, поскольку он основал горнозаводское дело на Урале. «Политика Петра, его неординарный подход к государственному строительству и управлению, круг его ближайших сподвижников — уникальный, бесценный опыт, который нужно изучать и внедрять на новом витке российской истории», — добавил Россель.
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Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал, что во времена губернаторства вдохновлялся российским императором Петром I. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале. «Я всегда интересовался историей, считал и считаю что это живой источник нашей силы. В тяжелые времена, будучи губернатором сам подсматривал в „петровские“ и „демидовские“ шпаргалки, чтобы перенять опыт, найти неординарный подход, сохранить промышленные богатства Свердловской области», — говорится в сообщении. По мнению Росселя, Петр I — очень важная персона для Свердловской области, поскольку он основал горнозаводское дело на Урале. «Политика Петра, его неординарный подход к государственному строительству и управлению, круг его ближайших сподвижников — уникальный, бесценный опыт, который нужно изучать и внедрять на новом витке российской истории», — добавил Россель.