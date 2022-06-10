В Екатеринбурге на стройплощадке нашли труп охранника. Фото

11 июня 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Труп мужчины обнаружили в Кировском районе Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге возле одного из домов по улице Рассветная найден труп мужчины. Полицейские уже установили его личность — это 50-летний местный житель, работавший охранником на стройплощадке. Информацию о происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Днем 11 июня поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по улице Рассветной. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Детали будут предоставлены в дальнейшем», — рассказали в ведомстве. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, личность погибшего уже удалось установить. «Им оказался 50-летний, работавший охранником строящегося объекта на улице Рассветной. Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативные мероприятия», — добавляют в полиции. Труп мужчины нашли на стройплощадке в Кировском районе Екатеринбурга Фото: СУ СКР по Свердловской области Следователи и полицейские выясняют обстоятельства случившегося Фото: СУ СКР по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге возле одного из домов по улице Рассветная найден труп мужчины. Полицейские уже установили его личность — это 50-летний местный житель, работавший охранником на стройплощадке. Информацию о происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Днем 11 июня поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по улице Рассветной. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Детали будут предоставлены в дальнейшем», — рассказали в ведомстве. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, личность погибшего уже удалось установить. «Им оказался 50-летний, работавший охранником строящегося объекта на улице Рассветной. Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативные мероприятия», — добавляют в полиции.