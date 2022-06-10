10 июня 2022

В Екатеринбурге на стройплощадке нашли труп охранника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка Деревни Универсиады- 2023 . Екатеринбург, березы, окно, стройка, универсиада2023
Труп мужчины обнаружили в Кировском районе Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге возле одного из домов по улице Рассветная найден труп мужчины. Полицейские уже установили его личность — это 50-летний местный житель, работавший охранником на стройплощадке. Информацию о происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Днем 11 июня поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по улице Рассветной. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Детали будут предоставлены в дальнейшем», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, личность погибшего уже удалось установить. «Им оказался 50-летний, работавший охранником строящегося объекта на улице Рассветной. Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативные мероприятия», — добавляют в полиции.

Труп мужчины нашли на стройплощадке в Кировском районе Екатеринбурга
Фото:
Следователи и полицейские выясняют обстоятельства случившегося
Фото:

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В Екатеринбурге возле одного из домов по улице Рассветная найден труп мужчины. Полицейские уже установили его личность — это 50-летний местный житель, работавший охранником на стройплощадке. Информацию о происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Днем 11 июня поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по улице Рассветной. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Детали будут предоставлены в дальнейшем», — рассказали в ведомстве. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, личность погибшего уже удалось установить. «Им оказался 50-летний, работавший охранником строящегося объекта на улице Рассветной. Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативные мероприятия», — добавляют в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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