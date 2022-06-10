Протеже вице-губернатора ХМАО готовит чистки среди подчиненных

11 июня 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Мирошник готовит серию кадровых перестановок в депимуществе ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И.о. директора департамента по управлению госимуществом ХМАО Татьяна Мирошник, которая считается ставленницей первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова, готовит кадровые чистки в коллективе. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Мирошник планирует поставить на место первого зама департамента Юлию Семенкову. Она сейчас возглавляет учреждение „Центр имущественных отношений“, а прежде была помощницей у первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Нынешний первый зам директора депимущества Владислав Баитов уже ищут себе работу. А другой зам — Андрей Школьный переходит в окружное управление капитального строительства на позицию заместителя директора. Мирошник хочет расставить своих людей на ключевые места в депимуществе», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Исполнять обязанности главы ведомства стала Мирошник, которую называют протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Он в структуре окружного правительства является куратором депимущества. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

И.о. директора департамента по управлению госимуществом ХМАО Татьяна Мирошник, которая считается ставленницей первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова, готовит кадровые чистки в коллективе. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Мирошник планирует поставить на место первого зама департамента Юлию Семенкову. Она сейчас возглавляет учреждение „Центр имущественных отношений“, а прежде была помощницей у первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Нынешний первый зам директора депимущества Владислав Баитов уже ищут себе работу. А другой зам — Андрей Школьный переходит в окружное управление капитального строительства на позицию заместителя директора. Мирошник хочет расставить своих людей на ключевые места в депимуществе», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Исполнять обязанности главы ведомства стала Мирошник, которую называют протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Он в структуре окружного правительства является куратором депимущества.