Пермские зрители под дождем ждут выступления Валерии на Дне города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на площадке возле Театра-Театра началось праздничное представление музыкальных коллективов, в ходе которого выступит певица Валерия. Пришедшие на концерт в честь Дня города пермяки из-за дождливой погоды смотрят эстрадное представление под зонтами. С места событий передает собственный корреспондент URA.RU.

«Люди проходят сквозь рамки металлоискателей и продвигаются к сцене, вооружившись зонтами. Большинство пришли на выступление Валерии, которая уже прибыла на концертную площадку», — информирует собкор. По свидетельству очевидцев, надежды на хорошую погоду пока немного — небо затянуто тучами и идет дождь.

В настоящее время перед Театром-Театром выступают местные коллективы, исполняющие русские народные песни. Выступление Валерии назначено на 13 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в День города на празднике выступит московская артистка. После Валерии на праздничную сцену выйдут артисты из Перми и Екатеринбурга.

В Перми перед Театром-Театром началось праздничное представление Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермякам в День города приходится смотреть шоу под зонтами из-за дождя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На праздничной сцене выступают фольклорные коллективы города Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Певица Валерия прибыла к месту выступления на Дне города Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители и гости Перми проходят досмотр перед входом на праздничную площадку в День города Фото: Сергей Русанов © URA.RU