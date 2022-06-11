В Перми на площадке возле Театра-Театра началось праздничное представление музыкальных коллективов, в ходе которого выступит певица Валерия. Пришедшие на концерт в честь Дня города пермяки из-за дождливой погоды смотрят эстрадное представление под зонтами. С места событий передает собственный корреспондент URA.RU.
«Люди проходят сквозь рамки металлоискателей и продвигаются к сцене, вооружившись зонтами. Большинство пришли на выступление Валерии, которая уже прибыла на концертную площадку», — информирует собкор. По свидетельству очевидцев, надежды на хорошую погоду пока немного — небо затянуто тучами и идет дождь.
В настоящее время перед Театром-Театром выступают местные коллективы, исполняющие русские народные песни. Выступление Валерии назначено на 13 часов.
Ранее URA.RU сообщало, что в День города на празднике выступит московская артистка. После Валерии на праздничную сцену выйдут артисты из Перми и Екатеринбурга.
В Перми перед Театром-Театром началось праздничное представление
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В Перми на площадке возле Театра-Театра началось праздничное представление музыкальных коллективов, в ходе которого выступит певица Валерия. Пришедшие на концерт в честь Дня города пермяки из-за дождливой погоды смотрят эстрадное представление под зонтами. С места событий передает собственный корреспондент URA.RU. «Люди проходят сквозь рамки металлоискателей и продвигаются к сцене, вооружившись зонтами. Большинство пришли на выступление Валерии, которая уже прибыла на концертную площадку», — информирует собкор. По свидетельству очевидцев, надежды на хорошую погоду пока немного — небо затянуто тучами и идет дождь. В настоящее время перед Театром-Театром выступают местные коллективы, исполняющие русские народные песни. Выступление Валерии назначено на 13 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в День города на празднике выступит московская артистка. После Валерии на праздничную сцену выйдут артисты из Перми и Екатеринбурга.