11 июня 2022
10 июня 2022

Пермяки под дождем ждут выступления Валерии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь, день города пермь
Пермские зрители под дождем ждут выступления Валерии на Дне города Фото:

В Перми на площадке возле Театра-Театра началось праздничное представление музыкальных коллективов, в ходе которого выступит певица Валерия. Пришедшие на концерт в честь Дня города пермяки из-за дождливой погоды смотрят эстрадное представление под зонтами. С места событий передает собственный корреспондент URA.RU.

«Люди проходят сквозь рамки металлоискателей и продвигаются к сцене, вооружившись зонтами. Большинство пришли на выступление Валерии, которая уже прибыла на концертную площадку», — информирует собкор. По свидетельству очевидцев, надежды на хорошую погоду пока немного — небо затянуто тучами и идет дождь.

В настоящее время перед Театром-Театром выступают местные коллективы, исполняющие русские народные песни. Выступление Валерии назначено на 13 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в День города на празднике выступит московская артистка. После Валерии на праздничную сцену выйдут артисты из Перми и Екатеринбурга.

299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь
В Перми перед Театром-Театром началось праздничное представление
Фото:
299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь
Пермякам в День города приходится смотреть шоу под зонтами из-за дождя
Фото:
299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь
На праздничной сцене выступают фольклорные коллективы города Пермь
Фото:
299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь
Певица Валерия прибыла к месту выступления на Дне города Перми
Фото:
299 лет городу. Концерт на площади Театр - театр. Пермь
Жители и гости Перми проходят досмотр перед входом на праздничную площадку в День города
Фото:

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В Перми на площадке возле Театра-Театра началось праздничное представление музыкальных коллективов, в ходе которого выступит певица Валерия. Пришедшие на концерт в честь Дня города пермяки из-за дождливой погоды смотрят эстрадное представление под зонтами. С места событий передает собственный корреспондент URA.RU. «Люди проходят сквозь рамки металлоискателей и продвигаются к сцене, вооружившись зонтами. Большинство пришли на выступление Валерии, которая уже прибыла на концертную площадку», — информирует собкор. По свидетельству очевидцев, надежды на хорошую погоду пока немного — небо затянуто тучами и идет дождь. В настоящее время перед Театром-Театром выступают местные коллективы, исполняющие русские народные песни. Выступление Валерии назначено на 13 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в День города на празднике выступит московская артистка. После Валерии на праздничную сцену выйдут артисты из Перми и Екатеринбурга.
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