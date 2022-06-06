С концерта Валерии и начнется праздничная программа в 64-м квартале эспланады Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Празднование Дня города в Перми откроет народная артистка Валерия. Ее выступление стартует 12 июня в 13:00 на площади возле Театра-Театра. После перед зрителями выступят творческие коллективы из Перми и Екатеринбурга.

«На дневной концерт звезды будет удобно прийти всей семьей: с детьми и родственниками. Валерия исполнит популярные и полюбившиеся всем хиты для широкой аудитории», — сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. Певица Валерия готовится к поездке в Пермь и даже записала для пермяков видеообращение, в котором поздравляет всех с наступающим Днем города и приглашает на свой концерт.

Программа праздника в этом году обширная — запланированы фестивали на любой вкус — от любителей барбекю, до музыкантов. На набережной будут работать игровые мастерские и интерактивные занятия для детей, пройдут показательные выступления боксеров и воспитанников школы киокусинкай. А в 23:30 в небо запустят праздничный фейерверк.