13 июня 2022

В Екатеринбурге арт-объект художника Ради сбросили с крыши

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Суд по Тимофею Радя в Ленинском районном суде. Екатеринбург, радя тимофей
Рабочие демонтировали надпись авторства Тимофея Ради Фото:

Арт-объект объект уличного художника Тимофея Ради с надписью «Жить прошлым!» и советским символом сбросили с крыш домов в Екатеринбурге. Инсталляция была установлена 12 июня в районе Уралмаш.

«Рабочие разобрали надпись и стали скидывать буквы с крыши. Вся установка простояла всего пару дней», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Арт-объект художник создал на трех домах: на первых двух расположилась надпись «Жить прошлым», а на третьем — советский символ в виде серпа и молота. Тимофей Радя рассказал, что идея родилась несколько лет назад.

Уличный художник создал в Екатеринбурге арт-объект на трех домах 12 июня
Фото:

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Арт-объект объект уличного художника Тимофея Ради с надписью «Жить прошлым!» и советским символом сбросили с крыш домов в Екатеринбурге. Инсталляция была установлена 12 июня в районе Уралмаш. «Рабочие разобрали надпись и стали скидывать буквы с крыши. Вся установка простояла всего пару дней», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Арт-объект художник создал на трех домах: на первых двух расположилась надпись «Жить прошлым», а на третьем — советский символ в виде серпа и молота. Тимофей Радя рассказал, что идея родилась несколько лет назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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