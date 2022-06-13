В Екатеринбурге арт-объект художника Ради сбросили с крыши

Рабочие демонтировали надпись авторства Тимофея Ради Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арт-объект объект уличного художника Тимофея Ради с надписью «Жить прошлым!» и советским символом сбросили с крыш домов в Екатеринбурге. Инсталляция была установлена 12 июня в районе Уралмаш.

«Рабочие разобрали надпись и стали скидывать буквы с крыши. Вся установка простояла всего пару дней», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Арт-объект художник создал на трех домах: на первых двух расположилась надпись «Жить прошлым», а на третьем — советский символ в виде серпа и молота. Тимофей Радя рассказал, что идея родилась несколько лет назад.

Уличный художник создал в Екатеринбурге арт-объект на трех домах 12 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU