Итальянцы стоят в очередях за едой вместе с мигрантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Пермячка Ксения, переехавшая в 90-е годы в Италию, рассказала о растущем в этой стране кризисе. В беседе с URA.RU она призналась, что в Италии взлетели цены на энергоносители. Из-за этого многие предприятия закрываются, а итальянцы вынуждены искать новую работу и стоять в очередях за бесплатной едой, которую обычно брали мигранты.

«Знаю, что пайки уменьшились. У меня есть знакомая девушка-инвалид и она пользовалась этой помощью. Сказала, что паек уменьшился. Снизилось качество и количество [выдаваемых] продуктов. Кризис, конечно, есть. Он усугублен также сегодняшней ситуацией. Италия довольно спекулятивная страна поэтому резко подняли цены на электричество и газ. Закрылись многие заводы — они не вытягивают неподъемные цены на энергоресурсы. Людей отправляют на биржу труда», — рассказала Ксения

Ранее уроженка Перми рассказала об изменившемся отношении итальянцев к беженцам из Украины. По ее словам, если в начале спецоперации многие проявляли солидарность с ними, то сейчас к акциям украинских беженцев коренные жители относятся неоднозначно.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели жесткие санкции против России. Они стали ответом на проведение российской армией спецоперации, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Из-за санкций жители европейцы стали жаловаться на кризис. Так, в Великобритании рекордно подорожал бензин, а в Венгрии правительство объявило о ЧП. Также страны «Большой семерки» предупредили о надвигающемся продовольственном кризисе .

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