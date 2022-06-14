Премьер Польши обвинил НАТО в поражениях украинских войск

15 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

НАТО должно срочно нарастить поставки оружия на Украину, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс не оказал достаточно военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета», — заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам закрытой встречи лидеров НАТО. Он призвал, членов альянса срочно нарастить поставки артиллерийского оружия на Украину. Кроме того, польский премьер предложил конфисковать все фонды России и тех стран, которые ее поддерживают. «Мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», — считает он. Ранее сообщалось, что Польша пообещала Украине поставить оружие на 600 миллионов долларов. Издание Sky News отметило, что поставки оружия НАТО на Украину не доходят до ВСУ. В США задумались о прекращении поставок оружия на Украину. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ВС РФ в этом случае будет «наносить удары по тем объектам, по которым пока не наносит».

Североатлантический альянс не оказал достаточно военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета», — заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам закрытой встречи лидеров НАТО. Он призвал, членов альянса срочно нарастить поставки артиллерийского оружия на Украину. Кроме того, польский премьер предложил конфисковать все фонды России и тех стран, которые ее поддерживают. «Мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», — считает он. Ранее сообщалось, что Польша пообещала Украине поставить оружие на 600 миллионов долларов. Издание Sky News отметило, что поставки оружия НАТО на Украину не доходят до ВСУ. В США задумались о прекращении поставок оружия на Украину. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ВС РФ в этом случае будет «наносить удары по тем объектам, по которым пока не наносит».