В США задумались об отказе от Украины

США должны принять решение о прекращении поставок вооружения на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Странам НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это может принести катастрофические последствия. Также США стоит прекратить поставки вооружения на Украине. С таким предложением выступил обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.

«Победа НАТО в любой войне с Россией в Европе маловероятна. НАТО готовит катастрофу, рассматривая возможность военного вмешательства в этих условиях, не говоря уже об эскалации напряженности, вливая оружие и деньги в обреченное дело. Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы избежать такой возможности, отказавшись от любых намерений участвовать в боевых действиях, воздерживаясь от вооружения Украины», — призывает обозреватель.

С ним согласились и комментаторы. Пользователь с ником H.M. Hangrove уверен, что НАТО может действовать, как ООН, участвуя в переговорах. Eric добавил, что фактически нужно сравнивать силы США и России, так как НАТО состоит в основном из американских военных.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил несколько целей — демилитаризация соседней страны, денацификация, прекращение геноцида мирного населения Донбасса и предотвращение полномасштабного наступления ВСУ.

Все это время, начиная с 2014 года Украина получала от США вооружение. В Конгресс США до начала спецоперации поступила резолюция о ленд-лизе для Киева. Позднее Нижняя палата представителей США одобрила этот закон. В начале июня Белый дом сообщил о намерении передать на Украину РСЗО, пишут «Дни.ру». Военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с URA.RU высказал уверенность, что эти поставки лишат Украину права на существование как государства, так как это вынудит Россию выйти на защиту своих границ и занять практически всю территорию соседнего государства.

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