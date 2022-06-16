Челябинской области нужно 500 млн на замену машин скорой помощи

На покупку новых машин скорой помощи привлекаются средства бюджета и благотворительных организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На замену свыше 150 машин скорой помощи со сроком эксплуатации больше пяти лет Челябинской области требуется примерно 500 млн рублей. При этом каждый год необходимо закупать 45 новых машин. Об этом 16 июня рассказал губернатор региона Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Постоянно обновляем автопарк машин скорой помощи. Учитывая, что в регионе свыше 150 автомобилей со сроком эксплуатации свыше пяти лет, необходимо ежегодно закупать 45 новых машин. И мы эту работу ведем планомерно, привлекая средства федерального и областного бюджетов, а также при поддержке Благотворительного фонда РМК и Челябинского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития», — сообщил в интервью ТАСС Алексей Текслер.

По данным губернатора, в среднем одна машина скорой помощи стоит порядка 3,5 млн рублей. Следовательно, на замену автопарка из 150 автомобилей требуется около 500 млн. рублей.

В период пандемии нагрузка на медицинский транспорт выросла в три раза. В эти годы замена автопарка велась более интенсивно. При этом стояла задача, чтобы все новые автомобили были оснащены самым современным медицинским оборудованием, уточнил Текслер.

На этом же форуме Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами Алтайского края и Удмуртской республики. Они направлены на расширение связей между регионами в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. Также губернатор подписал соглашение с Федеральным агентством по рыболовству, чтобы усилить в регионе контроль за незаконной рыбалкой.

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