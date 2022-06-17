Александр Руцкой обвинил Бориса Ельцина в присяге на верность США Фото: ФОТО: семейный архив Юрасовых

После речи первого президента России Бориса Ельцина в Конгрессе США первый и единственный в истории РФ вице-президент Александр Руцкой прекратил с ним дружбу и стал его противником. Об этом экс вице-президент рассказал в интервью «Ленте.Ру».

«Для меня она (речь в Конгрессе — прим. URA.RU) прозвучала как присяга на верность Америке. Когда я, вице-президент, услышал, воочию увидел, я с ним окончательно разорвал отношения. Я считаю поступок Ельцина недопустимым. Я остался верен присяге, которую давал России», — сказал Руцкой.

В 1991 году Руцкой был соратником Ельцина и поддерживал его в борьбе против ГКЧП. После речь Ельцина в 1992 году Руцкой стал его политическим оппонентом. Он занимал пост вице-президента с 1991 по 1993 год. Позже Руцкой был губернатором Курской области.