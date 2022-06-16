16 июня 2022

В Нижневартовске появился прокат электросамокатов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорость, прокат, электросамокаты, прокат электросамокатов
Для аренды доступны более 50 самокатов в разных точках города Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) открылся прокат электросамокатов. Одна из точек находится у перекрестка улиц Ленина и Мусы Джалиля, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Оставлять самокат можно в любой точке города. По всему городу более 50 самокатов, стоимость проката 420 рублей в час, можно и по минутам», — указано в сообщении.

Оплата поездки доступна в приложении. Инструкция есть на электросамокатах.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщали в соцсетях.

В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов
В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов
В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов

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В Нижневартовске (ХМАО) открылся прокат электросамокатов. Одна из точек находится у перекрестка улиц Ленина и Мусы Джалиля, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Оставлять самокат можно в любой точке города. По всему городу более 50 самокатов, стоимость проката 420 рублей в час, можно и по минутам», — указано в сообщении. Оплата поездки доступна в приложении. Инструкция есть на электросамокатах. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщали в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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