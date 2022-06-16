Для аренды доступны более 50 самокатов в разных точках города
В Нижневартовске (ХМАО) открылся прокат электросамокатов. Одна из точек находится у перекрестка улиц Ленина и Мусы Джалиля, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Оставлять самокат можно в любой точке города. По всему городу более 50 самокатов, стоимость проката 420 рублей в час, можно и по минутам», — указано в сообщении.
Оплата поездки доступна в приложении. Инструкция есть на электросамокатах.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщали в соцсетях.
В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов
В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов
В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов
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