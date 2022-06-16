В Нижневартовске появился прокат электросамокатов. Фото

17 июня 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Для аренды доступны более 50 самокатов в разных точках города Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) открылся прокат электросамокатов. Одна из точек находится у перекрестка улиц Ленина и Мусы Джалиля, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Оставлять самокат можно в любой точке города. По всему городу более 50 самокатов, стоимость проката 420 рублей в час, можно и по минутам», — указано в сообщении. Оплата поездки доступна в приложении. Инструкция есть на электросамокатах. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщали в соцсетях. В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» В Нижневартовске открылся прокат электросамокатов Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) открылся прокат электросамокатов. Одна из точек находится у перекрестка улиц Ленина и Мусы Джалиля, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Оставлять самокат можно в любой точке города. По всему городу более 50 самокатов, стоимость проката 420 рублей в час, можно и по минутам», — указано в сообщении. Оплата поездки доступна в приложении. Инструкция есть на электросамокатах. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщали в соцсетях.