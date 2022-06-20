20 июня 2022

Постпред РФ: отношения России и ЕС продолжают деградировать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг россии, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Владимир Чижов сообщил о деградировании отношений России и ЕС Фото:

Отношения Москвы и Евросоюза (ЕС) не в тупике, они продолжают деградировать. Такого мнения придерживается постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«[Отношения России и Евросоюза] не в тупике, а продолжают деградировать. Наверное, они должны пересмотреть свою позицию в отношении России. И подумать о том, что будет дальше. Мой им сигнал, периодически я его транслирую: прежде чем сжигать оставшиеся мосты, подумайте, что строить мосты намного сложнее», — заявил дипомат в разговоре с «Известиями».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. Она считает, что коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Отношения Москвы и Евросоюза (ЕС) не в тупике, они продолжают деградировать. Такого мнения придерживается постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «[Отношения России и Евросоюза] не в тупике, а продолжают деградировать. Наверное, они должны пересмотреть свою позицию в отношении России. И подумать о том, что будет дальше. Мой им сигнал, периодически я его транслирую: прежде чем сжигать оставшиеся мосты, подумайте, что строить мосты намного сложнее», — заявил дипомат в разговоре с «Известиями». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. Она считает, что коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...