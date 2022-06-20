Постпред РФ: отношения России и ЕС продолжают деградировать

21 июня 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Владимир Чижов сообщил о деградировании отношений России и ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Отношения Москвы и Евросоюза (ЕС) не в тупике, они продолжают деградировать. Такого мнения придерживается постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «[Отношения России и Евросоюза] не в тупике, а продолжают деградировать. Наверное, они должны пересмотреть свою позицию в отношении России. И подумать о том, что будет дальше. Мой им сигнал, периодически я его транслирую: прежде чем сжигать оставшиеся мосты, подумайте, что строить мосты намного сложнее», — заявил дипомат в разговоре с «Известиями». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. Она считает, что коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отношения Москвы и Евросоюза (ЕС) не в тупике, они продолжают деградировать. Такого мнения придерживается постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «[Отношения России и Евросоюза] не в тупике, а продолжают деградировать. Наверное, они должны пересмотреть свою позицию в отношении России. И подумать о том, что будет дальше. Мой им сигнал, периодически я его транслирую: прежде чем сжигать оставшиеся мосты, подумайте, что строить мосты намного сложнее», — заявил дипомат в разговоре с «Известиями». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. Она считает, что коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.