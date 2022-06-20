Постпред РФ при ЕС объяснил позицию Киева по переговорам с РФ

21 июня 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Дипломат считает, что переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева. В этом уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заявил Чижов в разговоре с «Известиями». Он объяснил это тем, что власти Киева «пребывают в своей реальности», в которой они видят свою победу над РФ. Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. «На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заключил дипломат. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева. В этом уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заявил Чижов в разговоре с «Известиями». Он объяснил это тем, что власти Киева «пребывают в своей реальности», в которой они видят свою победу над РФ. Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. «На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заключил дипломат. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.