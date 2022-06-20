20 июня 2022

Постпред РФ при ЕС объяснил позицию Киева по переговорам с РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Дипломат считает, что переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева. В этом уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заявил Чижов в разговоре с «Известиями».

Он объяснил это тем, что власти Киева «пребывают в своей реальности», в которой они видят свою победу над РФ. Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. «На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заключил дипломат.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.

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Переговоры Украины и Киева застопорились по инициативе самого Киева. В этом уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заявил Чижов в разговоре с «Известиями». Он объяснил это тем, что власти Киева «пребывают в своей реальности», в которой они видят свою победу над РФ. Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. «На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — заключил дипломат. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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