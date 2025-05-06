Хинштейн: под Курском три человека погибли, семь пострадали из-за атаки ВСУ

Украинские военные снова атаковали село Тяжино Курской области с помощью беспилотников, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, всего за последние сутки и ночь в результате атак ВСУ были госпитализированы семь человек, еще трое погибли.
«Вчера вечером ВСУ с помощью дронов снова атаковали наших мирных жителей в селе Тяжино Глушковского района... Только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали семь человек, еще трое погибли», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Женщина 60 лет из Тяжино получила осколочные ранения ноги. У мужчины 59 лет диагностированы осколочные повреждения, многочисленные рваные и ушибленные раны, а также термический ожог. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Оба пострадавших были госпитализированы в Курскую областную больницу. По информации губернатора, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночное время средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Все дроны были зафиксированы в воздушном пространстве различных российских регионов. В результате массированных атак временно приостанавливалась работа аэропортов в ряде городов, включая Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на Москву было совершено нападение с применением 19 беспилотников, которые приближались к городу с разных направлений.
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