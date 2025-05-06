Производитель кефира, который любит Путин, готов напоить всех россиян

Рязанский производитель кефира, который президент РФ Владимир Путин пил в документальном фильме журналиста Павла Зарубина, заявил о готовности увеличить объемы производства в случае роста спроса на свою продукцию. Предприятие уже обладает необходимыми мощностями для наращивания выпуска и способно полностью удовлетворить возросший интерес потребителей к своим товарам.
«Больших крупных заявок на кефир еще пока не поступало. Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод», — рассказал исполнительный директор рязанского завода Евгений Каряев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что компании приятно узнать о предпочтениях президента, но информации о конкретных объемах и номенклатуре поставок для Кремля у руководства завода нет.
После демонстрации по федеральным телеканалам продуктов, обнаруженных на кухне во время ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, в торговых сетях был отмечен резкий рост спроса на эти товары. Особый интерес покупателей вызвали кефир и ряженка, которыми глава государства угощал своих гостей, а также белорусский шоколад «Президент».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.