Производитель кефира, который любит Путин, готов напоить всех россиян

Производитель кефира, который любит Путин, готов увеличить выпуск продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель кефира, который пьет Путин, может увеличить выпуск своей продукции
Производитель кефира, который пьет Путин, может увеличить выпуск своей продукции Фото:

Рязанский производитель кефира, который президент РФ Владимир Путин пил в документальном фильме журналиста Павла Зарубина, заявил о готовности увеличить объемы производства в случае роста спроса на свою продукцию. Предприятие уже обладает необходимыми мощностями для наращивания выпуска и способно полностью удовлетворить возросший интерес потребителей к своим товарам.

«Больших крупных заявок на кефир еще пока не поступало. Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод», — рассказал исполнительный директор рязанского завода Евгений Каряев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что компании приятно узнать о предпочтениях президента, но информации о конкретных объемах и номенклатуре поставок для Кремля у руководства завода нет.

После демонстрации по федеральным телеканалам продуктов, обнаруженных на кухне во время ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, в торговых сетях был отмечен резкий рост спроса на эти товары. Особый интерес покупателей вызвали кефир и ряженка, которыми глава государства угощал своих гостей, а также белорусский шоколад «Президент».

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Рязанский производитель кефира, который президент РФ Владимир Путин пил в документальном фильме журналиста Павла Зарубина, заявил о готовности увеличить объемы производства в случае роста спроса на свою продукцию. Предприятие уже обладает необходимыми мощностями для наращивания выпуска и способно полностью удовлетворить возросший интерес потребителей к своим товарам. «Больших крупных заявок на кефир еще пока не поступало. Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод», — рассказал исполнительный директор рязанского завода Евгений Каряев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что компании приятно узнать о предпочтениях президента, но информации о конкретных объемах и номенклатуре поставок для Кремля у руководства завода нет. После демонстрации по федеральным телеканалам продуктов, обнаруженных на кухне во время ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, в торговых сетях был отмечен резкий рост спроса на эти товары. Особый интерес покупателей вызвали кефир и ряженка, которыми глава государства угощал своих гостей, а также белорусский шоколад «Президент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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