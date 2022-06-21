СМИ узнали, где похоронят соратника Ельцина Бурбулиса

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65 лет ТВВИКУ. Тюмень, могила, гвоздики, цветы на могиле, мемориал, цветы на кладбище
Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса похоронят 23 июня Фото:

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником первого президента РФ Бориса Ельцина, похоронят в Москве. Такой информацией поделился источник.

«Бывшего госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище», — приводит слова собеседника РИА «Новости». Ранее племянница экс-госсекретаря Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика.

Бурбулис скончался в Баку на 77-м году жизни, пишет Vse42.Ru. Незадолго до этого он принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, дополняет «Национальная служба новостей».

Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост госсекретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Бурбулис участвовал в подготовке Беловежского совещания, после которого решением лидеров России, Украины и Белоруссии прекратил существование СССР.

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Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который являлся соратником первого президента РФ Бориса Ельцина, похоронят в Москве. Такой информацией поделился источник. «Бывшего госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище», — приводит слова собеседника РИА «Новости». Ранее племянница экс-госсекретаря Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. Бурбулис скончался в Баку на 77-м году жизни, пишет Vse42.Ru. Незадолго до этого он принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, дополняет «Национальная служба новостей». Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост госсекретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Бурбулис участвовал в подготовке Беловежского совещания, после которого решением лидеров России, Украины и Белоруссии прекратил существование СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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